شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يفوز بالشوط الأول على المصنف الأول عالمياً فى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، والتى يحمل البطل المصري على فرج لقبها عن الموسم الماضي.
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