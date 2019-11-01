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كريم عبد الجواد يفوز بالشوط الأول على المصنف الأول عالمياً فى الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش في حسم الشوط الأول وذلك على حساب على فرج المصنف الأول عالمياً فى بطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حالياً بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار، لصالحه بنتيجة 11/6 .

 

ويستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، والتى يحمل البطل المصري على فرج لقبها عن الموسم الماضي.

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