شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه: بطولة مصر الدولية حققت نقلة للعبة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير وجيه، المدير الفنى للمنتخب الوطنى للرجال فى لعبة الاسكواش، أن بطولة مصر الدولية التى تقام تحت سفح الأهرامات وتنتهى اليوم، حققت نقلة نوعية كبيرة للعبة الاسكواش داخل مصر.

وقال أمير وجيه، فى تصريحات لقناة "أون سبورت"، إن البطولة حققت العديد من الإيجابيات للعبة سواء على المستوى الفنى أو التنظيمي، وهناك أيضا سلبيات ولكنها بسيطة وسيتم تداركها فى النسخ المقبلة للبطولة.

ووصف أمير وجيه المستوى الذى قدمه مصطفى عسر فى البطولة بأنه مفاجأة البطولة هذا العام، وفقا لما هو معتاد فى كل بطولة أن تفرز نجم المستقبل.