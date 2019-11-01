فيديو.. افتتاح نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش بالنشيد الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية فى افتتاح المباراة النهائية فى بطولة مصر الدولية للإسكواش المقامة حاليًا تحت سفح أهرامات الجيزة، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وتأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميًا لرجال الإسكواش، إلى المباراة النهائية. وفاز "فرج" على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 36 دقيقة/ وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-6, 11-6 . وحصد المصنف الأول عالميا بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش كأول بطولاته فى الموسم الجارى بعد الفوز في المباراة النهائية على المصنف الثاني محمد الشوربجي. Advertisements ويواجه فرج مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي المصنف الرابع عالميًا في المباراة النهائية. ويستعد لاعب وادى دجلة للمشاركة في بطولة العالم للرجال التي تنطلق 8 نوفمبر الحالى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث يحمل الفرعون المصرى لقب البطولة.

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