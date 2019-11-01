شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى الإمارات تحضر مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلى دبى، حضورا لأفراد من الجالية المصرية فى الإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.
وواصل الأهلى تدريباته فى اليوم الثانى لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانب بدنى وخططي، استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف والتى تشهد مشاركة الفريق فى بطولتى الدورى، ودور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لترضيح بعض الجوانب الفنية، وتنفيذها فى المران بشكل عملى.
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