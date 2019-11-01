شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجهاز الإسماعيلى لتنسيق فترة الإعداد خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة للاتفاق على برنامج الدراويش خلال فترة توقف الدورى، لاسيما فى الأيام التى تخلو من المباريات الودية بالإضافة لفترات الراحة بين التدريبات خوفاً من إجهاد اللاعبين، كذلك ترتيب الأيام التى من المنتظر أن يجرى لفريق خلالها تدريبات على فترتين.

وخاض الإسماعيلى أمس الخميس تدريبا على فترتين لرفع معدلات الكفاءة البدنية للاعبين، لاسيما أنه كان التدريب الأول بعد فترة راحة شملت أسبوعا.

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ويختتم اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى ودياً والمقرر لها الثالثة عصر غد السبت على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري.

ومن المقرر أن تكون أولى مباريات الإسماعيلى الودية أمام الإنتاج الحربى غداً، ثم مواجهة إف سى مصر الخميس المقبل على ملعب إف سى مصر، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء 12 نوفمبر، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.