شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: بطولة مصر الدولية أصبحت "بلاتينية".. والأهرامات جذبت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو منسى مدير بطولة العالم لسيدات الاسكواش والرجال التى تستضيفها أهرامات الجيزة، أن البطولة أصبحت ضمن الفئة الـ"بلاتينية" بداية من النسخة القادمة بعد العمل لمدة موسم ونصف لإدخال بطولة مصر الدولية للفئة البلاتينية لتكون مثل بطولة الجونة، وتعد الفئة البلاتينية هي أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وأشاد عمرو منسى فى تصريحات تليفزيونية لقناة On Sport أن إقامة بطولة مصر الدولية تحت سفح الأهرامات وإظهار الأهرامات الثلاثة خلف القفص الزجاجى جعل الموقع يجذب العالم، وأشاد بالعديد من التقارير العالمية الصادرة عن البطولة ولعبة الإسكواش فى مصر وهيمنة الفراعنة على البطولة ومنها تقرير نيويورك تايمز الذى يبرز تميز مصر فى الاسكواش.

وتقدم "منسى" بالشكر إلى وسائل الإعلام المصرية خاصة قناة أون سبورت على الاهتمام باللعبة ما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة جماهيرياً، حيث أكد إن أصدقاءه يؤكدون له أن اللعبة بدأ يتم متابعتها على المقاهى، ما يؤكد انتشارها بصورة كبيرة، مناشداً الجماهير بحضور الأدوار الأولى وليست النهائية فقط للاستمتاع باللعبة.