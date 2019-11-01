شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى بالإمارات وإصابة بسيطة لحسين السيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامج استشفائي وفق البرنامج الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.
وأدي الأهلي تدريباته مساء اليوم واشتملت على جانب بدني وخططي في اطار استعدادات الفريق بالمعسكر التدريبي الذي يقام في دبي، ويسنمر إلى الأربعاء المقبل.
من ناحية أخري، اشتكي حسين السيد لاعب الفريق من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي.
وخرج حسين السيد قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من اثار الكدمة التي اشتكى منها خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي.
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