"إصابة وعودة واجتماع".. ماذا حدث في مران الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته خلال معسكره والذي يقام حاليًا في دولة الإمارات نظرًا لتوقف مسابقة الدوري لحين الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تقام بمصر من فترة 8 وحتى 22 من الشهر الجاري.

تدريبات الأهلي شهدت جلسة بين رينيه فايلر مدرب الفريق مع اللاعبين أكثر من مرة بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للنادي الأحمر.

وتحدث السويسري مع اللاعبين عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، وشرح فايلر طريقة اللعب الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال المران.

كما حرص المدير الفني على ايقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

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وفي سياق متصل، خاض ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأحمر محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات قوية.

وشارك حراس الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة واالذي ركز عليه الجهاز الفني بشكل كبير خلال مران اليوم الثاني في المعسكر.

وقام فايلر بإجراء تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ بعض النواحي الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفي الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين الى ثلاثة فرق، وسط حماس كبير لجميع اللاعبين.

وبشأن الإصابات تعرض حسين السيد ظهير أيسر الفريق لإصابة في المران بعدما اشتكى من كدمة في الركبة قبل نهاية التدريبات ليضع ثلج على القدم للتخلص من أثار الكدمة.

في المقابل، انتظم محمود وحيد في المران الجماعي بعد لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.