بعد ارتباطه بيوفنتوس.. تقارير تكشف مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس لا يستيطع شراء خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" والتي تهتم بأخبار نادي ليفربول، فإن إدارة يوفنتوس لا ترغب في شراء صلاح حيث تريد التعاقد مع كريستيان إريكسن.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة يوفنتوس تابعت مباراة ليفربول وتوتنهام الأخيرة من أجل كريستيان إريكسن وليس لمتابعة محمد صلاح.

ولفتت الصحيفة أن بطل الدوري الإيطالي لن يستطع التعاقد مع صلاح أو أي لاعب من ليفربول خلال الفترة المقبلة، عكس إريكسن الذي سينتهي عقده مع "السبيرز" في الصيف المقبل.

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وكانت صحيفة "ذا صن" كشفت أن إدارة يوفنتوس تتابع أربعة لاعبين من بينهم صلاح والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2023.

صلاح قبل مجيئه إلى ليفربول سبق وأن خاض تجربتين في الملاعب الإيطالية مع فريق فيورنتينا على سبيل الإعارة ثم مع روما عندما اشتراه نادي "الذئاب" من تشيلسي بصورة نهائية في 2016.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 ليثبت منذ ذلك الحين أنه الأبرز في صفوف "الريدز" بعدما حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

جدير بالذكر أن صلاح حصل مع ليفربول على لقبين وهما دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية ثم التتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي.