تقرير.. 3 ملفات أمام كلوب قبل موقعة السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في العاشر من نوفمبر المقبل سيخوض ليفربول مع مدربه يورجن كلوب اختبار في غاية الصعوبة عندما يستضيف مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

المباراة ستكون في غاية الأهمية للطرفين في ظل رغبة ليفربول بحصد لقب بريميرليج بعد محاولة في الموسم الماضي قبل الخسارة بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي الذي توّج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وقبل قمة العاشر من نوفمبر سيكون كلوب أمامه ثلاث ملفات من أجل استكمال سلسلة النتائج الإيجابية مع "الريدز".

- مهمة قبل الموقعة

سيحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على منافسه أستون فيلا الصاعد حديثًا إلى الدوري غدًا السبت في مباراة يسعى إليها كلوب ورجاله إلى تحقيق نتيجة الفوز لاستمرار الحفاظ على فارق النقاط الست مع ملاحقه مانشستر سيتي.

ليفربول استعاد طريق الانتصارات في الجولة الماضية بفوز صعب تحقق على حساب توتنهام هوتسبير (2-1) حيث كان "الريدز" تعثر للمرة الأولى محليًا هذا الموسم بعد تعادله الإيجابي الذي تحقق خارج الديار أمام غريمه مانشستر يونايتد (1-1).

وبعد عشر جولات حقق ليفربول الفوز في تسع مناسبات مقابل تعادل وحيد وهذا ما يجعل بطل أوروبا في النسخة الماضية يحاول استكمال سلسلة النتائج الإيجابية قبل مباراة السيتي والتي ستكون مهمة إذا ما أراد الأحمر الفوز باللقب وتصحيح خطأ الموسم نظرًا لتشابه الظروف.

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- جاهزية صلاح

المباراة الماضية أمام توتنهام اشتكى محمد صلاح نجم ليفربول من إصابة الكاحل مجددًا حيث كان سبق وأن تعرض لإصابة قوية في مباراة ليستر سيتي والتي جاءت ضمن الأسبوع الثامن الأمر الذي جعله يغيب عن التدريبات قرابة ثلاثة أسابيع وهو ما أدى إلى استبعاده من قائمة مباراة مانشستر يونايتد للمرة الأولى هذا الموسم.

صلاح لم يشارك في مباراة آرسنال والتي أقيمت الأربعاء الماضي، بكأس رابطة المحترفين من أجل منحه فرصة للراحة، حيث أكد بيب ليندرز المدرب المساعد ليورجن كلوب، أن حالة صلاح جيدة.

ورغم تصريحات مساعد كلوب إلا أن التدريبات الأخيرة لليفربول شهدت عدم مشاركة صلاح خاصة قبل مباراة توتنهام الماضية في الدوري حيث فضّل كلوب إراحة لاعبه خوفًا من تفاقم الإصابة بحسب ما علمه "الخليج 365".

- تحذير لفابينيو

يمتلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو أربع بطاقات صفراء مما يعاني حصوله على بطاقة جديدة في مباراة السبت أمام أستون فيلا ستجعله غائبًا عن مباراة السيتي للإيقاف.

فابينيو يُعد الورقة الأهم والأساسية عند يورجن كلوب خاصة حيث شارك البرازيلي في جميع مباريات "الريدز" سواء في الدوري أو دوري الأبطال بواقع 13 مباراة.

ويخشى كلوب بالتأكيد من حصول فابينيو على بطاقة صفراء خاصة أن الليفر لا يمتلك البديل المناسب لغلق فجوة البرازيلي حال غيابه نظرًا للمستوى الذي يقدمه منذ انتقاله من موناكو في الصيف قبل الماضي.