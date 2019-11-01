الفيصلي يفوز على ضمك فى الدورى السعودى

حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره فريق ضمك الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى بنتيجة ٢_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية،وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز ثنائية الفيصلي لويس غوستافيو في الدقيقة ١٥ من بداية الشوطالاول من المباراة، وخالد الغامدي في ٥٧ من الشوط الثاني من المباراة.
بهذة النتيجة يحتل نادى الفيصلي المركز الثالث برصيد ١٧ نقطة، في حين ياتي نادي ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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