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الفيصلي يفوز على ضمك فى الدورى السعودى

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حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره فريق ضمك الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى بنتيجة ٢_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة ،

وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس للمحترفين.

أحرز ثنائية الفيصلي لويس غوستافيو في الدقيقة ١٥ من بداية الشوط

الاول من المباراة، وخالد الغامدي في ٥٧ من الشوط الثاني من المباراة.

بهذة النتيجة يحتل نادى الفيصلي المركز الثالث برصيد ١٧ نقطة، في حين ياتي نادي ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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