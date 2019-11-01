الرائد يفوز على الوحدة فى الدوري السعودي

حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره فريق الوحدة بنتيجة ٣-٢ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أفتتح أهداف اللقاء لاعب الرائد الوحيد جلال الداودي في الدقيقة

٤٢ من الشوط الثاني من المباراة، ليتعادل الوحدة عن طريق أنسيلمو دي مورايس فى الدقيقة ٧٥ من الشوط الثاني.

بينما أحرز هدف التقدم للوحدة كريج جودوين من ركلة جزاء فى الدقيقة ٨٠ من نهاية الشوط الثاني من المباراة.

ليتعادل الرائد عن طريق جلال

الداودي في الدقيقة ٩٢ من الوقت الإضافى من ضربة ثابته ، و أحرز هدف التقدم للرائد رائد عبدالله الغامدي في الدقيقة ٩٥ من الوقت الإضافى من نهاية الشوط الثاني.

بهذة النتيجة يحتل نادى الرائد المركز التاسع برصيد ١١ نقطة، في حين ياتي نادي الوحدة في المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.