شاهد .. الجماهير تؤازر الأهلي في معسكر دبي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، حضور العديد من جماهير الأهلي بالإمارات والذين حرصوا على استقبال

الفريق والهتاف للاعبين .

وواصل الأهلي تدريباته في اليوم الثاني لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانب بدني وخططي، استعدادا

لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا .

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لترضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي .