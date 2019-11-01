إصابة حسين السيد بكدمة في الركبة أثناء مران الأهلي اليوم

اشتكى حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهليدبي .
وخرج حسين السيد قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من اثار الكدمة التي اشتكى منهاخلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي .
وواصل الأهلي مرانه في معسكر الامارات والذي اشتمل علي جانب فني وبدني، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية.
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