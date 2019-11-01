فيديو .. حارس الأهلي السابق يعلن اعتزال كرم القدم نهائيًا

أعلن رمزى صالح حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب فلسطين السابق اعتزال كرة القدم نهائيا عبر فيديو خاص له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك . التواصل الاجتماعى فيس بوك . وعلق حارس الأهلي الأسبق: " بعد مغامرة استمرت لأكثر من 22 عاما فى الملاعب أعلن اعتزالى كرة القدم .. شكرًا لكل من ساندنى ودعمنى طوال مسيرتى ". عاما فى الملاعب أعلن اعتزالى كرة القدم .. شكرًا لكل من ساندنى ودعمنى طوال مسيرتى ". والجدير بالذكر أن رمزي لعب للنادي الأهلي وسموحة وبيراميدز "الاسيوطي سابقًا" وفريق الاتحاد السعودي .

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