محمد صلاح يحتفل بعيد الهالوين مع ابنته مكة

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعيد الهالوين بصحبة ابنته مكة . ونشر صلاح صورتين مع ابنة مكه وهما يحتفلان من خلال ارتداء زي أسود يحمل رسمة لهيكل عظمي . وكان صلاح احتفل بعيد الهلع أو "الهالوين"، سابقاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر صورة له برفقة مجسم لعنكبوت باللون الأسود، وكتب عليها نجم ليفربول ومنتخب مصر: "أبذل أقصى مجهود لكي أبدو مخيفاً". سابقاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر صورة له برفقة مجسم لعنكبوت باللون الأسود، وكتب عليها نجم ليفربول ومنتخب مصر: "أبذل أقصى مجهود لكي أبدو مخيفاً".

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