سموحة يهزم فريق 99 بثنائية

تغلب فريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني على نظيره سموحة مواليد 99 بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما عصر الجمعه بملعب

النادي ضمن استعداد الفريق الاول لمواجهة الانتاج الحربي والمقرار لها 24نوفمبر المقبل .

سجل هدفي الفريق السكندري في اللقاء اللاعب

حسام حسن ومن المقرر ان يلتقي الفريقين مجدد يوم الأحد المقبل .

ويسعى حسام حسن المدير الفني لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف وخاص الثنائي محمد الترهونى وإسلام الفار للاستعانة بخدماتهما عقب عودة المسابقة من جديد .