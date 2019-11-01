تشكيل مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

أعلن إيفان ليكون المدير الفني لنادي العين تشكيل الفريق لمواجهة الجزيرة الإماراتي في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

تشكيل العين لمواجهة الجزيرة في دوري الخليج العربي:

حراسة المرمى: خالد عيسي.

خط الدفاع: تسوكاسا شيوتاني، مهند سالم، سعيد جمعة، محمد شاكر.

خط الوسط: محمد عبدالرحمن، بندر الأحبابي، يحيي نادر، فلاح وليد.

خط الهجوم: كايو كانيدو، لابا كودجو.

بدلاء الفريق: محمد بوسندة، سالم عبدالله، إسماعيل أحمد، محمد هلال، محمد فايز، عمر ياسين، محسن عبدالله، إدريس مزاوياني، جمال معروف.

بينما أعلن مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي قائمة الفريق لمواجهة العين في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

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تشكيل الجزيرة لمواجهة العين في دوري الخليج العربي:

حراسة المرمي: علي خطيف

خط الدفاع: سالم راشد، خليفة الحمادي، ميلوس كوسانوفيتش، سالم راشد.

خط الوسط: محمد فوزي، ثولاني سيريرو، محمد العطاس، عبدالله رمضان.

خط الهجوم: عمر عبدالرحمن زايد العامري.

بدلاء الفريق: عادل أبوبكر، مسلم فايز، سالم عيدي، رينير دا سوزا، بدر الشبيبي، سلطان الغافري، خلفان مبارك، برونو كوسيساو، مراد باتنا.

جدير بالذكر أن العين يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق أربعة نقاط عن الشارقة متصدر الدوري، بينما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 10 نقاط