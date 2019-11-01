بالصور .. حفل إفتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بحضور حطب وإدريس

أقيم مساء اليوم الجمعة حفل إفتتاح بطولة الفراعنة الدولية الأولى لجمباز الأيروبيك والمقامة على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر ، والتي تستمر حتى يوم الأثنين المقبل ، بمشاركة ثمانية دول هى مصر والتشيك ورومانيا وإيطاليا وسلوفانيا والجزائر وأذربيجان ونيجيريا ، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة .

حضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط , والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة وعضو اللجنة

الفنية لكرة الماء بالاتحاد الدولى للسباحة ، وكرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز ، إلى جانب الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، والدكتورة نهاد زايد الحكم الدولى والمدير التنفيذى للاتحاد .

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بدأ الحفل بعرض فيديو تسجيلي للعبة الجمباز وعرض الحضارة المصرية عبر التاريخ ، تلاه طابور العرض للمنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة

، وتضمن حفل الافتتاح، فقرات فنية لبراعم الجمباز من الجنسين ، بالإضافة إلى فقرات فنية أخرى.

رحب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز فى كلمته التى القاها بالوقود المشاركة ووجه الشكر للجان البطولة على الجهد الكبير الذي جعل البطولة وحفل الافتتاح يظهر في صورة مبهرة للجميع ، وأظهرت قدرات مصر التنظيمية الكبيرة وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية قاريا وعالميا .

من جانبه رحب المهندس هشام حطب بالحضور جميعا متمنيا للوفود الأجنبية إقامة سعيدة في مصر والاستمتاع بالجو الساحر في مدينة الغردقة مشيدا بتنظيم البطولة ومتنيا أن يكون نجاح البطولة بداية لمشاركة عدد أكبر من الدول واللاعبين في السنوات المقبلة ، وفى ختام كلمته أعلن افتتاح البطولة رسميا .