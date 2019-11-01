ميتشو يكتشف سبب اختفاء أوناجم الوداد

اكتشف المدير الفني لنادي الزمالك “ميتشو” سبب تراجع مستوى الجناح المغربي السريع “محمد أوناجم” وعدم قدرته على تقديم نفس مستواه السابق مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، منذ إلتحاقه بصفوف النادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الماضي بالمجان.

وأنتقد محمد أوناجم في وسائل الإعلام المصرية على مدار الأشهر الماضية لفشله في تقديم المطلوب منه في عملية صناعة الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة إلى زملائه في اللعب المفتوح كما كان يفعل مع الوداد خلال السنوات الماضية.

وقام ميتشو بتوظيف اللاعب في مراكز لم يسبق له اللعب فيها مع الوداد مثل الجناح الأيسر ولاعب الوسط المهاجم تحت رأسي الحربة.

وينوي المدير الفني الصربي إعادة أوناجم إلى مركزه القديم كجناح أيمن مهاجم، حيث تألق فيه رفقة الوداد، وكان يؤدي كذلك الواجب الدفاعي في ذلك المركز على أكمل وجه.

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ولعب أوناجم في مركزه القديم أمام المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك 1/2.

وقدم اللاعب المغربي مستوى متميز في تلك المباراة ليثبت بأن ميتشو هو مَن ظلمه حين كلفه بمهام يلعبها للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وباعتماد وجود أوناجم على الرواق الأيمن، سيضطر الجناح الأيمن الدولي المصري أحمد سيد زيزو للجلوس على دكة البدلاء، ما قد يؤثر على إمكانية مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2021.

وبدأ الزمالك معسكرًا مغلقًا في مدينة 6 أكتوبر يوم الخميس الماضي، للاستفادة من فترة التوقف الدولي الطويلة، والاستعداد للمعتركات القادمة في الدوري المحلي وكأس مصر ودور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.