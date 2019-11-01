رياضة | أنا خدت الضربة بجد.. بوجبا يطعن زيدان في مقتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنا خدت الضربة بجد.. بوجبا يطعن زيدان في مقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن بول بوجبا ينأى بنفسه بعيدًا عن ريال مدريد، حيث قرر انهاء مسألة إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد واللعب تحت قيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل مزاملة البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا في صفوف باريس.

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وتابعت، أن بوجبا يفضل اللعب إلى جانب نيمار، بالرغم من إداركه سعي زيدان لضمه إلى صفوف ريال مدريد، أنه الهدف الرئيسي للنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت، أن فلورنتينو بيريز حاول إثناء زيدان عن رغبته في ضم بوجبا، بسبب السعر المفرط التي تطالب به إدارة مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل اللاعب، بالإضافة إلى ظهوره بصورة متواضعة خلال الفترة الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

وأنهت، أن فلورنتينو بيريز قد ينجح في اقناع زيدان بعدم مواصلة المفاوضات حول الغزال الفرنسي، نظرًا لكثرة تعرضه للإصابة، وخصوصًا على مستوى الكاحل، إلا إذا قامت إدارة اليونايتد بتقليل مطالبها.