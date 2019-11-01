رياضة | أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شرطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة خاصة مع قرب انتهاء عقده رسمياً في الموسم المقبل.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي في صيف 2020 المقبل ويرغب في الحصول على مقابل مادي جيد من النادي الأحمر خاصة أن الفترة القادمة ستكون الأخيره له في الملاعب بعدما كبر سنه.

واشترط أحمد فتحي من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل التجديد والاستمرار مع النادي الأحمر في المواسم المقبل خاصة أن عقده الساري حتى الأن ضعيف مادياً ولا يتناسب مع إنجازاته مع القلعة الحمراء.

Advertisements

يأتي ذلك في الوقت الذي عرض النادي الأهلي على أحمد فتحي الحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل التجديد للقلعة الحمراء في الفترة القادمة وهو ما رفضه اللاعب وطلب زيادة قيمة عقده إلى 12 مليون جنيه.

ومن ناحية أخري، حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير علي لطفي حارس مرمى فريق القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر للجنة التخطيط برحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولو على سبيل الإعارة في ظل وجود محمد الشناوي وشريف إكرامي والحارس الصاعد مصطفى شوبير.