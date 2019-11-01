رياضة | عاجل.. إصابة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال تدريبات الفريق وذلك خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي

وخرج حسين السيد قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من اثار الكدمة التي اشتكى منها خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي.

وواصل الأهلي مرانه في معسكر الامارات والذي اشتمل علي جانب فني وبدني، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية.

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وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريبات الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.

وخاض الفريق مرانا قويا اليوم، واهتم رينيه فايلر المدير الفني بشكل كبير على تدريبات الكرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة لشرح طريقة اللعب ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات الفنية.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب نادي شباب الاهلي دبي وذلك ضمن المرحلة الأولى من فترة الاعداد التي حددها الجهاز الفني خلال توقف مسابقة الدوري.