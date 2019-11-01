رياضة | مين يشتري؟.. سالزبورج يُعلن سعر بيع هالاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مين يشتري؟.. سالزبورج يُعلن سعر بيع هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريد بل سالزبورج النمساوي سعر بيع أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لأي نادي يرغب في ضمه الفترة القادمة.

سالزبورج يحدد سعر بيع هالاند

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي سالزبورج حدد سعر بيع النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وكشفت الشبكة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 45 مليون يورو من أي نادي يرغب في التعاقد مع هولاندا خلال انتقالات يناير القادمة.

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الأندية التي ترغب في ضم هالاند

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاند خلال فترة الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني.

مشاركات هالاند مع نادي سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك إرلينج هالاند في 15 مباراة حتى الآن مع نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.