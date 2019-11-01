رياضة | مران الأهلي في الإمارات.. محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية ومران قوي للحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي في الإمارات.. محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية ومران قوي للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.

وانتظم وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وأدي الأهلي تدريباته مساء اليوم واشتملت على جانب بدني وخططي في إطار استعدادات الفريق بالمعسكر التدريبي الذي يقام في دبي، ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

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وخاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي، ثلاثي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات قوية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن استعدادات الأهلي خلال معسكره التدريبي في الإمارات والذي يستمر للاربعاء المقبل

وشارك حراس الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة واالذي ركز عليه الجهاز الفني بشكل كبير خلال مران اليوم الثاني في المعسكر.

وقام فايلر بإجراء تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ بعض النواحي الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفي الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين الى ثلاثة فرق، وسط حماس كبير لجميع اللاعبين.