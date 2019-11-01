رياضة | مران الأهلي.. الجماهير تحضر التدريبات وفايلر يجهز لاعبيه بالجلسات الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. الجماهير تحضر التدريبات وفايلر يجهز لاعبيه بالجلسات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، حضور العديد من جماهير الأهلي بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.

وواصل الأهلي تدريباته في اليوم الثاني لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانب بدني وخططي، استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لترضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي.

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وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفذها خلال المران، وشرح المدير الفني طريقة اللعب الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

كما حرص المدير الفني على ايقاف المران اكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب شباب أهلي دبي بالممزر، فيما كان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس على ملعب نادي أهلي دبي.