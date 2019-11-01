رياضة | فوز الكهرباء وبورفؤاد وميت الخولي وتعادل الشهداء بالقسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الكهرباء وبورفؤاد وميت الخولي وتعادل الشهداء بالقسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز اليوم فريق كهرباء الإسماعيلية علي النوبة بهدفين لهدف في إطار الجولة الثالثة من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة.

خاض كهرباء الاسماعيلية اللقاء بتشكيل تكون من : ابراهيم حسين في حراسة المرمى، أحمد عاطف (ريشة)، هشام حسين، محمد عباس (كوتا)،محمد بدوي ، أحمد عبد الفتاح (اوربا), احمد صلاح (توتوس), أحمد الصغير, محمد العايدي, محمد علاء (بكار), مصطفي يسري (تريزيجيه).

البدلاء : عاصم توفيق ، محمد يونس ، أحمد ابراهيم ، عبدالله عبد الرؤوف، أحمد فتحي ، حازم عماد ، بيبو.

تشكيل النوبة : محمود عامر في حراسة المرمى، أحمد خالد (ناسا) ، محمد البنداري، اسماعيل حسن، محمد عادل ، محمد السيد عبد العزيز، محمد سمير، محمد علي ، محمد أحمد ، أحمد رجب ، محمد محمود .

البدلاء : مصطفي شعبان حارس مرمي ، مصطفي سليمان ، ابراهيم عبد الفتاح، محمد طلعت ، أحمد السمان، محمود شفيق ، السيد جمال .

افتتح مصطفي يسري (تريزيجيه ) الأهداف للكهرباء في الدقيقة 37 من الشوط الأول وتعادل محمد عطية للنوبة في الدقيقة 20من الشوط الثاني ثم سجل أحمد صلاح (توتوس) الهدف الثاني للكهرباء في الدقيقة 45 من ضربة حرة سكنت شباك حارس مرمي النوبة.

وقبل النهاية وفي الوقت بدل الضائع يطرد حكم اللقاء اللاعب محمد السيد عبد العزيز للخشونة الزائدة مع لاعب كهرباء الاسماعيلية

الفوز قاد كهرباء الاسماعيلية لحصد أول ثلاث نقاط في دوري القسم الثالث، وتجمد رصيد الفريق النوبي عند 4 نقاط.

تغييرات كهرباء الاسماعيلية

التغيير الاول في الدقيقة 30 من الشوط الأول بنزول احمد فتحي وخروج هشام حسين للإصابة

التغيير الثاني بنزول حازم عماد وخروج محمد العايدي للإصابة في الدقيقة 20 من الشوط الثاني

والتغيير الثالث في الدقيقة 35 من الشوط الثاني بنزول عبدالله عبد الرؤوف وخروج أحمد عبد الفتاح (أوربا).

تغييرات النوبة

التغيير الاول في الدقيقة 25 من الشوط الثاني نزول محمد طلعت وخروج محمد سمير علي

التغيير الثاني في الدقيقة 29 خروج محمد علي السيد ونزول احمد عبدالله.

أدار المباراة الحكم حسام عزب حجاج، وعاونة عماد العقاد مساعد أول، ووليد عبد اللطيف مساعد ثاني، مراقب حكام مجدي سليمان، مراقب مسابقات علي سليم.

بينما أسفرت باقي نتائج الجولة الثالثة عن : تعادل الشهداء مع بورتو بدون أهداف علي ملعب الشهداء، وفوز بورفؤاد علي غزل السويس بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلهم أحمد فرج "هدفين" وغريب حشمت، وأضاع محمود ةعماد ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل الهدف الرابع اللاعب غريب حشمت في الشوط الثاني.

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وفاز مركز شباب ميت الخولي علي فريق مركز شباب أبو شحاته بهدفين مقابل هدف.

وكانت ثلاث لقاءات أقيمت الاربعاء الماضي أسفرت عن : فوز بلدية الاسماعيلية علي رأس البر بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مركز شباب ابو صوير سلبيا أمام سماد السويس، وتعادل غزل دمياط مع نادي دمياط بهدف لكل فريق.

ترتيب المجموعة السابعة :

1-بورفؤاد 9 نقاط

2-سماد السويس. 7 نقاط

3-بورتو. 7 نقاط

4-ميت الخولي 6 نقاط

5-ابو شحاته. 6 نقاط

6-غزل دمياط . 5 نقاط

7- النوبة 4 نقاط

8-دمياط. 4 نقاط

9-بلدية الاسماعيلية. 3نقاط

10-كهرباء الاسماعيلية 3 نقاط

11-رأس البر. 1 نقطة

12-غزل السويس 1 نقطة

13-ابو صوير. 1 نقطة

14- الشهداء. 1 نقطة