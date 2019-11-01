رياضة | عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير علي لطفي حارس مرمى فريق القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر للجنة التخطيط برحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولو على سبيل الإعارة في ظل وجود محمد الشناوي وشريف إكرامي والحارس الصاعد مصطفى شوبير.

ويدرس النادي الأهلي الموافقة على رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى نادي إنبي في الميركاتو الشتوي المقبل لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد وصول فاكس رسمي من النادي البترولي بالتعاقد معه في يناير القادم.

وخرج علي لطفي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة الماضية منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب الأوروجوياني السابق مارتن لاسارتي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري :-