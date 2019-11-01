رياضة | آخر استعدادات الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر استعدادات الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي الهلال إقامة معسكر جديد، استعدادا لمواجهة فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأقامت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، المعسكر الإعدادي لنهائي دوري أبطال آسيا، في مدينة سايتاما اليابانية.

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ومن المقرر أن يصل الفريق الأول للكرة بنادي الهلال إلى اليابان، يوم 17 نوفمبر الجاري، وسوف تقيم هناك لمدة 6 أيام حتى موعد مباراة الإياب.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

ويحصل بطل دوري أبطال آسيا 2019 على كأس المسابقة بالإضافة إلى جائزة مادية، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة أبطال بقية القارات "أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا".

