رياضة | أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا نظيره محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال المباراة التي ستجمع كلا الطرفين، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريزيجيه في تصريحاته للحساب الرسمي لفريقه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بكل تأكيد ستكون مواجهة ليفربول قوية، لكن جميع فرق البريميرليج لديها عناصر مميزه تأهلها للفوز، والمباراة ستكون صعبة للغاية على ليفربول" .

وتابع نجم أستون فيلا : "كلوب نجح في صناعة فريق رائع، وقاد ليفربول للفوز ببطولة دوي أبطال أوروبا، وقدم أداءًا رائعًا خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، لذلك ندرك قوة ليفربول وسنحاول الفوز عليهم" .

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وأوضح نجم منتخب مصر عن مواجهة مواطنه محمد صلاح، قائلًا: " أنه لاعب رائع ويمكنه التسجيل الأهداف من أنصاف الفرص في أي وقت" .

وأضاف: "أنه خطير للغاية، لا يمكننا تركه دون رقابة، حتى لو بدا احيانًا أنه يعاني من سوء حظ" .

وأنهى: "محمد صلاح شخصية رائعة ومتواضعة، ويتعامل مع الجميع بشكل جيد فى معسكر منتخب مصر، لقد كان صاحب فضل في إقناعي بقدرتي على تحقيق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي".

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، في تمام الخامسة مساء غدًا السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .