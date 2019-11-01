رياضة | فالفيردي يعلق على قرار تصعيد فاتي للفريق الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلق على قرار تصعيد فاتي للفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني عن قرار تصعيده للإسباني الشاب إنسو فاتي نجم الفريق الحالي للفريق الأول.

تصعيد فاتي للفريق الأول

وقد قام فالفيردي بتصعيد إنسو فاتي من فريق الشباب ليشارك مع الفريق الأول هذا الموسم للمرة الأولى وقدم اللاعب حتى الآن أداء ممتاز.

تعليق فالفيردي على تصعيد فاتي

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية اليوم تعليقا على تصعيد فاتي: "‏لست نادم على تصعيد أنسو فاتي للفريق الأول ، هذا هو القرار الصائب بالنسبة لي".

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مشاركات فاتي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إنسو فاتي في 7 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم منذ تصعيده للفريق الأول بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليفانتي غدا السبت 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.