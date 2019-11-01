رياضة | موعد نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين الهلال السعودي وفريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا:-

يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا:-

يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

مستوى الفريقين في آخر مواجهات:-

يعاني الهلال من تراجع كبير في نتائجه خلال الفترة الأخيره، بتلقيه هزائم متتالية، بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي.

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ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة.

كما سقط فريق أوراوا رد ديموندز أمام فريق كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى الياباني، إلى جانب معاناته من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، ويأتي في مقدمة المصابين المهاجم يوكي موتو، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهور لتعرضه لإصابه قوية في الكتف، مما يعني تأكيد غيابه عن مباراة ذهاب وإياب النهائي الآسيوي في الرياض، فيما تعرض مدافعه تاكويا أوكي، لإصابة قوية في الكاحل، وحاجته للراحه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، إلى جانب غياب شوساكو حارسه الأساسي بسبب تراكم البطاقات.

تاريخ المواجهات بين الفريقين:-

واجه الهلال فريق أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي توج بها الفريق الياباني، بعد التعادل في مباراة الذهاب، بهدف لمثله على ملعب الدرة بالسعودية بنتيجة، ثم فوز أوراوا في الإياب بهدف دون رد، على ملعب ملعب سايتاما.

وشهد نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا مواجهة فريق برسبوليس أمام كاشيما أنتلرز، والتي استطاع فيها الآخير أن يحقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا تعادلاً سلبياً في لقاء الإياب، ويتوج بالبطولة القارية.

ويحصل بطل دوري أبطال آسيا 2019 على كأس المسابقة بالإضافة إلى جائزة مادية، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة أبطال بقية القارات "أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا".

