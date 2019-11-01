رياضة | مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون المكون من معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض شيتوس وأسامة عبد الكريم، بقوة لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

الملاعب التى ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى علي إختيار ستاد القاهرة الدولى وستاد السلام لإستضافة مباريات البطولة القارية.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

تقسم بطولة كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية علي مجموعتين كل مجموعه تضم 4 منتخبات يصعد أول وثان كل مجموعه ثم دور نصف النعلئي يقام بين أول المجموعه الأولي مع ثان المجموعه الثانية وثانية المجموعه الثانية مع أول المجموعة الأولي.

وتضم المجموعة الأولي والتي سيستضيف مبارياتها ستاد القاهرة الدولى كل من : مصر وغانا والكاميرون ومالي

بينما تضم المجموعة الثانية والتي سيستضيفها ستاد السلام تضم كل من : نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية

سيبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة أمام منتخب مالي في إفتتاح البطولة علي ستاد القاهرة في تمام السابعه مساءاً بتوقيت القاهرة.

ثم في مباراة الجولة الثانية يستضيف ستاد القاهرة مباراة مصر وغانا في تمام الساعه الثامنة مساءاً.

ثم مباراة الجولة الثالثة يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون علي ستاد القاهرة يوم 14 نوفمبر في تمام الثامنة مساءاً

Advertisements

بينما باقي مباريات المجموعة الأولي ستكون كالأتي :

غانا والكاميرون علي ستاد القاهرة الدولى يوم 8 نوفمبر في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة عقب مباراة مصر ومالي.

منتخب الكاميرون ضد منتخب مالي علي ستاد القاهرة الدولى يوم 11 نوفمبر في تمام الخامسة مساءاً قبل مباراة مصر وغانا.

منتخب غانا ضد منتخب مالي علي ستاد السلام يوم 14 نوفمبر في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة مع موعد مباراة مصر والكاميرون والتى ستقام علي ستاد القاهرة لتكافؤ الفرص في مباريات الجولة الثالثة.

قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي

خط الدفاع: أسانة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار ، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد ابوالفتوح، كريم العراقي

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

تنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر علي قنوات beIN Sport HD، وستنقل أيضاً علي التردذ الأرضي لقناة Time Sport كما كان الأمر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو للكبار.