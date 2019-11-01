رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام بيتيس

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم غد في الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري.

وجاء قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميلتياو، راموس، فاران، ميندي، مارسيلو

خط الوسط: كروس، فالفيردي، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم: بنزيمة، هازارد، فينسيوس، يوفيتش، رودريجو جوس

واستبعد الفرنسي زين الدين زيدان 7 لاعبين من القائمة وهم:

- اودريوزولا Advertisements - ناتشو - خاميس - اسينسيو - فاسكيز - ابراهيم دياز - ماريانو - غاريث بيل

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز على فريق ليجانيس بخمسة أهداف مقابل لاشئ في الجولة الحادية من بطولة الدوري.