رياضة | يوفيتش يرد على جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفيتش يرد على جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني عن صمته ردا على الانتقادات السابقة من جماهير الملكي.

وقال يوفيتش في تصريحاته اليوم: لم تكن الأمور سهلة إذ توقعت ما هو أكثر بكثير عانيتُ من ضغطٍ كبير لكنني كنتُ موقنًا من قدراتي وكنتُ أعلم بأنها مسألة وقت، كان الإعلام قاسيًا، آمل أن تثقوا بيّ أكثر

واضاف: كنتُ متحفزًا قبل كل شيء بالرغبة في أن أثبت لقادة أكبر نادٍ بالعالم بأنهم لم يكونوا مخطئين عندما قرروا التعاقد معي. بالإضافة إلى دعم أقرب الناس إليّ والذين يساندونني كل يوم.

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وتابع: زيدان كان واثقًا بي ويقول لي إن الهدف سيأتي عندما يحين وقته. أنا سعيد جدًا بالدعم والمساندة. نحن على قلب رجلٍ واحد ولا يهمنا سوى هدفٌ واحد: فوز ريال مدريد.

وواصل: شعرتُ براحةٍ كبيرة بعد الهدف وأزاح عني قدرًا كبيرًا من الضغط. كانت فترة عصيبة بالنسبة لي ولمسيرتي لكنني لم أشك يومًا بقدراتي، لا أنا ولا المقربين مني مثل زملائي ومدربي

وتابع: كان تعامل الإعلام صعبًا جدًا ولم يكن أمرًا جميلًا أن تقرأ تلك المقالات، آمل أن يجعلهم هذا الهدف يثقون بيّ أكثر، إنها بداية آمل أن أساعد بأهدافي في المستقبل ريال مدريد على تحقيق كل أهدافه.