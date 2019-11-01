رياضة | رئيس النصر يهدي جماهيره 18 ألف تذكرة أمام أبها

وقال السويكت عبر حسابه الرسمي بموقع الوينات القصيرة "تويتر": "جمهور الشمس.. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم؛ تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز، كونوا على الموعد كما هي عادتكم".

موعد مباراة النصر وأبها

يستضيف النصر نظيره فريق أبها، مساء يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.