رياضة | مشوار منتخبات المجموعة الأولى المشاركة في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

بطولة أمم إفريقيا السابقة اقيمت في السنغال عام 2015، وتُوج بها منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا بعد أن فاز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتضم المجموعة الأولى من هذه البطولة، كل من، مصر ومالي وغانا والكاميرون.

ونستعرض لكم طريق فرق المجموعة الأولى للصعود إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة :-

* مصر

- لن يشارك المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة؛ لأنه صاحب الأرض المنظمة للبطولة.

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* مالي

تصفيات الدور الثاني المؤهلة لبطولة الأمم

- فاز المنتخب المالي على نظيره الإثيوبي ذهابا وإيابا بنتيجة 5-1.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

- فاز المنتخب المالي على نظيره المغربي ذهابًا وايابًا بنتيجة 2-1.

* الكاميرون..

تصفيات الدور الثاني لبطولة الأمم

- تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور التالي على حساب نظيره منتخب سيراليون بعد انسحابهم من المباراة.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

تعادل المنتخب الغاني مع نظيره التونسي ذهابا وايابًا بنتيجة 2-2، لكن صعدا غانا بقاعدة الهدف خارج الأرض.