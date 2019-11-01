اونلاين | يلا شووت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف Aston Villa رابط salah vs Trezeguet

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رابط كورة اون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر السبت في اهم مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بدون تقطيع، مباراة استون فيلا ضد ليفربول منقولة عبر beIN SPORTS YOUTUBE جودة متعددة salah vs Trezeguet.

يلا شووت HD ليفربول ينزل ضيفاً على أستون فيلا ومواجهة خاصة بين محمد صلاح ومحمود تريزيغيه في الدوري الإنكليزي الممتاز salah vs Trezeguet.

ينزل ليفربول المتصدّر ضيفاً ثقيلاً على أستون فيلا salah vs Trezeguet في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز وعينه على تحقيق فوز جديد يعزّز به موقعه في المقدّمة ويبقي به فارق الست نقاط بينه وبين مطارده مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة الثانية عشرة.

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موعد البث المباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح ليفربول في الخروج بنقاط الفوز من مواجهة ضيفه توتنهام في المرحلة الماضية حيث سجّل محمد صلاح هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 75 من ركلة جزاءsalah vs Trezeguet.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا مباشرة وحصرياً هي قناة beIN SPORTS HD2 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا mohamed salah vs Trezeguet.