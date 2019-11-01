شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي يواصل برنامجه التأهيلي بمعسكر الفريق بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم وليد «نيدفيد»، لاعبا الفريق، واصلا تدريباتهم التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف الجهاز الطبي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما.

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وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات عصر أمس الخميس، لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة .

وخاض الأهلي مرانه الأول بالإمارات مساء أمس، على ملعب شباب أهلي دبي بمنطقة العوير واستمر قرابة الـ60 دقيقة، ويواصل تدريباته في الفترة المسائية اليوم على ملعب الممزر.