شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انضمام الأمريكي إيريفينج لفريق السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طارق السعيد المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته بالتعاقد مع الأمريكي إيريفينج والكر، لمدة موسم، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد «السعيد» في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق لما يتمتع به من خبرات كبيرة اكتسبها من الأندية التي لعب لها، وأن التعاقد معه جاء بعد دراسة متانية لعدد كبير من السير الذاتية للاعبين المحترفين، وأنه يتوقع أداء مميزا من المحترف الأمريكي خلال الموسم الحالي.