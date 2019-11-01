شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشاكا خارج قائمة آرسنال ضد ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 قرر المدرب الإسباني "أوناي إيمري" إستبعاد قائد الفريق "جرانيت تشاكا" من قائمة الفريق التي ستواجه وولفرهامبتون واندررز مساء الغد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإمارات.

وصرح إيمري لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "تشاكا تدرب معنا هذا الإسبوع، لكنه لن يلعب ضد وولفرز". Advertisements وتابع: "أوجه إعتذاري الشديد للجماهير، لكنني أريد غلق هذه الصفحة تماماً". من جانبه بعث تشاكا برسالة إعتذار للنادي والجماهير عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

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