شكرا لقرائتكم "زيزو" يجبر الزمالك على التفكير فى نجم بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة، منتصف الأسبوع القادم، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، حيث رافقه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وكشف مصدر مقرب من زيزو أن حالته جيدة فى الوقت الحالى وإن مسؤولى الزمالك على تواصل معه ومع طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد الجراحة.

ويستمر تواجد زيزو "ديفندر" الزمالك فى ألمانيا خلال الوقت الحالى للاطمئنان على حالته بعد الجراحة التى خضع لها ثم سيعود إلى القاهرة من أجل بداية مرحلة العلاج الطبيعى.

وضم الصربى ميتشو، المدير الفني للزمالك، الثنائى يوسف مرعى ويوسف محمود، لاعبى وسط فرق الناشئين بالنادي الأبيض، إلى معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة السادس من أكتوبر، لحل أزمة هذا الخط، خاصة أن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق يغيب عن الأبيض فى هذا المعسكر لحصوله على راحة إضافية، بجانب استمرار تأهيل محمد حسن بخلاف إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبي وانطلق معسكر الزمالك مساء أمس الخميس حتى الاثنين المقبل، ومن المقرر أن ينتهى المعسكر بمران صباحى فى ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر ثم خوض مباراة ودية في نفس اليوم علي ملعب النادي الأبيض مع جولدي.

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وكان الجهاز الفنى للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات، وفضل جهاز الزمالك الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة، خلال فترة التوقف الحالية لاستضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بجانب خوض المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، يومى 14 و18 من الشهر نفسه.

ومن المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى مركز الديفندر بيناير؟

دخل محمود حمادة، لاعب وسط فريق بيراميدز، ضمن حسابات إدارة الكرة بالزمالك، بقوة، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، من أجل تدعيم مركز "الديفندر" وتوفير أكثر من بديل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، لاعبى الفريق بعد إصابة زيزو، لذا يحاول مسئولو الأبيض التفكير فى أكثر من لاعب لعرضه على الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، لإبداء رأيه فيه من أجل ضمه فى الميركاتو الشتوى المُقبل.

زيزو

وجاء تفكير مسئولو الزمالك فى ضم محمود حمادة، بعد تعثر المفاوضات مع ماجد سامى، رئيس نادى وادى دجلة، من أجل ضم محمد عبدالعاطى، لاعب وسط الفريق الدجلاوى، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما طلب رئيس نادى وادى دجلة الحصول على 50 مليون جنيه، من أجل الموافقة على رحيله إلى الزمالك، وهو ما تم رفضه من قبل مسئولى الأبيض، حيث أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الأبيض، أن طلب وادى دجلة بالحصول على 50 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيع محمد عبدالعاطى رقم كبير لا يمكن أن يدفعه الزمالك فى لاعب، مشددًا على أن عرض الأبيض كان مليون دولار وهو ما رفضه مسئولى نادى دجلة، ليتم وضع بدائل تمهيدًا لضم لاعب وسيط مدافع فى شهر يناير القادم، وترك الحرية لميتشو للاختيار من بينها.