شكرا لقرائتكم "إعداد القادة" يعلن قدوم غوارديولا لإلقاء محاضرة تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن معهد إعداد القادة استضافة الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي، ليقدم محاضرة للمدربين السعوديين في الرياض. وسبق للمعهد استضافة المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو في أغسطس الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو في أكتوبر من العام نفسه. ويعد غوارديولا من أبرز المدربين على مستوى العالم، فمنذ دخوله عالم التدريب في عام 2007، حقق غوارديولا 27 بطولة مع 3 أندية مختلفة، برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، 3 منها كأس عالم للأندية ولقبان لدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "إعداد القادة" يعلن قدوم غوارديولا لإلقاء محاضرة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.