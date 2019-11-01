شكرا لقرائتكم أودينيزي يعلن إقالة مدربه إيغور تودور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، إعفاء إيغور تودور، المدير الفني، ومساعده جوريكا فوجيكو من منصبيهما بالفريق الأول.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "يود النادي توجيه الشكر لتودور وفوجيكو على ما قدماه للنادي، وأكد في بيان "يتولي السيد لوكا جوتي تدريب الفريق بشكل مؤقت، كما أنه سيقود مران الفريق الذي يقام في وقت لاحق من اليوم".

ويحتل أودينيزي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد عشر نقاط، ويستعد لمواجهة جنوى يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة.