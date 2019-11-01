شكرا لقرائتكم يوفنتوس يستعد للديربي.. وإنتر ينشد الصدارة أمام بولونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل فريق يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهتين سهلتين نسبياً، بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم.

ولكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز على جنوى 2 - 1 بصعوبة شديدة مساء يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أهدر النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد أكثر من ثلاث فرص محققة.

وقال ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس "الخصم نجح في الوصول إلى مرمانا ثلاث مرات، علينا أن نكون أكثر حذراً، علينا أن نطور من أنفسنا".

ويخوض يوفنتوس يوم السبت مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء. وسيحاول تورينو تصحيح مساره خلال مواجهته أمام يوفنتوس يوم السبت، أملاً في إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات مؤخراً والتي شهدت خسارته ثلاث مرات وتعادله مرتين.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، بعد أن عانى الفريق الأمرين في طريقه نحو الفوز على ملعب بريشيا بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء.

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ويخشى أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان من شعور لاعبيه بحالة من الإنهاك مع توالي المباريات.

وقال كونتي "بات من الصعب الحديث عن المباراة لأننا خضنا رابع مباراة لنا في غضون تسعة أيام، وبنفس اللاعبين، النقاط الثلاث هي كل ما يهم، لقد حققنا شيئاً استثنائياً".

وأوضح "الفرق الكبرى الأخرى تعثرت على هذا الملعب، لم تكن الأمور سهلة، أود أن أحظى بمزيد من الوقت من أجل التجهيز لهذه المباريات، لكن علينا أن نتحلى بالواقعية".

ويلتقي إنتر ميلان مع بولونيا يوم السبت، وفي اليوم ذاته يلتقي أتالانتا صاحب المركز الثالث مع ضيفه كالياري.

وتعادل أتالانتا بصعوبة شديدة مع مضيفه نابولي 2 - 2 في مباراة شهدت إهدار العديد والعديد من الفرص المحققة. ويمتلك نابولي 18 نقطة في المركز السادس متساوياً مع لاتسيو وكالياري في رصيد النقاط، وذلك قبل مباراته الكلاسيكية أمام مضيفه روما يوم السبت.

من جانبه نجح فريق روما في اكتساح أودينيزي برباعية بيضاء رغم أنه خاض أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيدريكو فازيو في الدقيقة 32 . وتقدم روما للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة.

ويلتقي يوم الأحد ميلان مع لاتسيو وفيورنتينا مع بارما وليتشي مع ساسولو وفيرونا مع بريشيا وجنوى مع أودينيزي. وتختتم المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين بمباراة سبال مع سامبدوريا.