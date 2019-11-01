سولسكاير: مارسيال ساهم في استعادة راشفورد لفعاليته الهجومية









اسماء السيد - أثنى أولى جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة على أنطوني مارسيال لمساعدة زميله المهاجم ماركوس راشفورد لعودته لهز الشباك واستعادة ثقته في نفسه في المباريات الأخيرة.

وأحرز راشفورد، الذي أكمل 22 عاما أمس الخميس، هدفين في الفوز على 2-1 تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية منتصف الأسبوع الماضي بينهما هدف من ركلة حرة نفذها ببراعة ليرفع رصيد أهدافه إلى أربعة في آخر ثلاث مباريات شارك فيها أساسيا مع فريقه.

وتزامن تألق راشفورد مع عودة مارسيال، الذي غاب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع للإصابة قبل عودته لهز الشباك في فوز يونايتد على نوريتش سيتي 3-1 مطلع الأسبوع الحالي على استاد كارو رود.

وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة بورنموث خارج أرضه غدا السبت "منذ عودة أنطوني وماركوس متألق.

"ربما يشعر (راشفورد) براحة أكبر عندما يواجه المرمى وينطلق نحوه مباشرة ليشق طريقه عبر لاعبي المنافس..ولا يلعب وظهره لمرمى المنافس. لكن عمره 22 عاما فقط ويريد إتقان جميع المهارات".

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وأضاف "أثق أننا سنرى المزيد من قدراته الهجومية كمهاجم صريح أو إلى جوار أنطوني أو كثلاثي هجومي مثلما حدث على ملعب نوريتش أو على الأطراف مثلما أمام تشيلسي".

ويقوم سكوت مكتوميناي خريج أكاديمية يونايتد بدور مؤثر في خط الوسط على قدم المساواة وشارك أساسيا في جميع مباريات الفريق العشر التي خاضها في الدوري هذا الموسم حتى الآن وعزز مكانته في الفريق الأول تحت قيادة سولشار.

وقال المدرب النرويجي "يتمتع بروح القيادة وهو ابن من أبناء مانشستر يونايتد. يمكنك القول إنه اعتاد أن يكون مهاجما وأحرز هدفا أمام نوريتش في الشوط الأول. يتطور أداؤه ليصبح لاعب وسط متمكن للغاية".

وسيخضع راشفورد وهاري ماجواير وفيكتور ليندلوف لاختبار لياقة في وقت متأخر قبل رحلة بورنموث بعد إصابتهم بكدمات أمام تشيلسي.

وأوضح سولشار "لا يزال الوقت مبكرا. تلقوا علاجا أمس. وشاركوا في حصة تدريبات خفيفة اليوم. أتمنى أن يكونوا جاهزين".

ولا يزال بول بوجبا ولوك شو ونيمانيا ماتيتش وأكسل توانزيبي بعيدين عن الملاعب ومن غير المرجح استعادة لياقتهم قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.