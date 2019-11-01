هاو يدعم مهاجمي بورنموث لإنهاء ندرة الأهداف









اسماء السيد - لا يرى إيدي هاو مدرب بورنموث أي قلق من غياب فريقه عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأبدى دعمه للمهاجمين لاستعادة الفعالية وطالب بالتركيز على الإيجابيات مثل عدم اهتزاز شباك الفريق في سلسلة من المباريات.

وكان اخر هدف سجله بورنموث خلال التعادل 2-2 مع وست هام يونايتد في سبتمبر أيلول الماضي وقضى الفريق أكتوبر تشرين الأول الماضي دون تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات بالدوري بينها الخسارة 1-صفر أمام أرسنال والتعادل السلبي مع نوريتش سيتي وواتفورد.

وقال هاو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة مانشستر يونايتد غدا "في مباراتين بين اخر ثلاث سنحت لنا حقا عدة فرص جيدة. يوم مباراة نوريتش كان سيئا للمهاجمين أمام المرمى لكني أدعهم وأساندهم.

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"عدم اهتزاز الشباك شيء إيجابي للغاية ونحتاجه. حتى نحقق النجاح حقا نحتاج لتضييق المساحات في الدفاع وهذا يحدث بشكل جيد".

ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، متساويا مع بورنموث صاحب المركز التاسع، وقال هاو إنه من المهم دعم الجماهير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على الضيوف.

وأضاف "مانشستر يونايتد يؤدي مباريات جيدة للغاية مؤخرا. يملك الفريق لاعبين مميزين ومدربا منحهم استقرارا حقيقيا. يجب علينا الأداء بشكل أفضل من اخر لقاء على أرضنا حتى نحصل على مساندة الجماهير خلال هذه المباراة".