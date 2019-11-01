38 نقطة من ليونارد تكبد سبيرز فريقه السابق أول هزيمة









اسماء السيد - سجل كواي ليونارد 38 نقطة من بينها 25 في الشوط الثاني ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز 103-97 على ضيفه سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وجاء تألق ليونارد على حساب فريقه السابق الذي تلقى أول هزيمة هذا الموسم ليترك فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صاحب السجل الوحيد الخالي من الهزيمة.

وتراجع فريق المدرب جريج بوبوفيتش من صدارة القسم الغربي إلى المركز الخامس بثلاثة انتصارات في أربع مباريات فيما يأتي يوتا جاز في القمة بفوزه في أربع مواجهات مقابل هزيمة واحدة.

وقفز كليبرز إلى المركز السابع في القسم ذاته بأربعة انتصارات في ست مباريات.

وسجل ليونارد أول أربع نقاط في المباراة ليتقدم كليبرز 6-صفر فيما احتاج سبيرز إلى أكثر من ثلاث دقائق ونصف لتسجيل أول نقطتين.

وأنهى الفريق الضيف الربع الأول متقدما 24-23.

ولم يستطع أي فريق فرض هيمنته في الربع الثاني الذي شهد تقدم كليبرز بفارق خمس نقاط في مناسبتين قبل أن ينتهي لصالحه 50-48.

وفشل ليونارد في تسجيل آخر ست محاولات له في الربع الثاني.

وبدأ ليونارد، الفائز باللقب في الموسم الماضي مع تورونتو رابتورز، الربع الثالث من حيث انتهى بعدما أخفق في أول محاولتين قبل أن يسجل رمية ثلاثية.

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واستعاد اللاعب البالغ عمره 28 عاما إيقاعه ليمنح كليبرز التقدم 62-54 وهو الأكبر للفريق في الربع الثالث.

وبدا أن كليبرز سيبتعد عن منافسه بعدما أحرز ليونارد خمس نقاط متتالية ليتقدم صاحب الأرض 91-78.

لكن سبيرز سجل 13 نقطة مقابل ست لكليبرز ليقلص الفارق إلى 97-91 ثم إلى أربع نقاط قبل دقيقتين من النهاية.

وأحرز مونتريزل هاريل أربع نقاط متتالية ليحسم فوز كليبرز.

وبالإضافة إلى تصدره قائمة مسجلي كليبرز استحوذ ليونارد على 12 كرة مرتدة وأضاف هاريل 24 نقطة والبديل لو وليامز 12 نقطة.

وسجل ديمار ديروزان 29 نقطة ليكون الأكثر تسجيلا في صفوف سبيرز وأضاف ديريك وايت 20 نقطة.

واكتفى لاماركوس ألدريدج بتسجيل خمس نقاط للفريق الضيف في أسوأ أداء له هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى، حقق نيو أورليانز بليكانز فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 122-107 على ضيفه دنفر ناجتس.

وخسر بليكانز أول أربع مباريات في ظل غياب المبتدئ زيون وليامسون، صاحب المركز الأول في عملية اختيار اللاعبين الجدد، بسبب الإصابة.

وتقدم ميامي هيت إلى المركز الثاني في الشرق بعد انتصاره 106-97 على مستضيفه أتلانتا هوكس وهو الثاني له على الفريق ذاته خلال ثلاثة أيام.