شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن إف سى مصر يبدأ مرحلة الجرى بالكرة بعد جراحة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد محسن، لاعب فريق إف سي مصر، تدريبات الجري بالكرة حول الملعب، عقب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب، بعد إجرائه جراحة الغضروف.

وغاب أحمد محسن، كابتن فريق إف سي مصر، عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب إجرائه جراحة خطيرة في غضروف الركبة، حيث أكد الأطباء أن الغضروف في ركبة اللاعب كان في غير مكانه الطبيعى، وهو ما جعل الجراحة صعبة.

يذكر أن فريق إف سى مصر يدخل معسكرا مغلقا غدا فى الإسماعيلية لمدة أسبوع تتخلله 3 مباريات ودية أمام كل من كهرباء الإسماعيلية والقناة والإسماعيلى فى ختام المعسكر.

فى نفس السياق، شارك علاء عطا ظهير أيمن الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، عقب شفائه من الإصابة التى كان يعانى منها، وكانت عبارة عن التواء فى كاحل القدم.