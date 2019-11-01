شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل جمهور الزمالك على عودة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل الزمالك عن ملف فتح باب العودة أمام كهربا، صانع ألعاب الأبيض السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، بعد التصريحات التى أعلنها أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الباب مفتوح أمام اللاعب فى حالة رغبته فى العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، بعدما رحل عن الفريق فى بداية الموسم الجارى إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض، حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.

وقال المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن كهربا لاعب مهم يحتاجه الفريق إلى جهوده فى حال كانت لديه الرغبة فى العودة، مشددًا على أن الأبيض لن يتحدث معه حتى لا تكون فرصة لأى لاعب يهرب من ناديه من أجل تعديل عقده، قائلاً: "كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم".

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جاء رد فعل جمهور الزمالك، اليوم الجمعة، على موقع "تويتر" بهاشتاج: "كهربا ميرجعش الزمالك"، وذلك فى إطار رفض جمهور الأبيض لعودة اللاعب مجددا إلى قلعة ميت عقبة بسبب طريقة رحيله عن الفريق، خاصة فى المرحلة الأخيرة من بطولة الدورى فى نسختها الماضية التى خسرها الفريق الأبيض وتوج بها الأهلى.



كهربا ميرجعش الزمالك يتصدر تويتر

وفقا لمصدر مسئول بالزمالك إن النادى الأبيض ليس لديه نية فى دفع أموال للفريق البرتغالى لاستعادة كهربا خاصة إن إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور تؤكد أن اللاعب من حق الزمالك وفقاً للعقد المسجل فى اتحاد الكرة، وإن النادى سيحصل على حقه فى تلك المسألة من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية لذلك لا يوجد ما يدعو لدفع أموال للفريق البرتغالى لإعادة اللاعب ولكن وفقا لمصدر مقرب من كهربا كشف إن اللاعب لديه اتفاق مع النادى البرتغالى بسداد قيمة مالية للرحيل ولا يوجد شرطاً يتيح رحيله بشكل مجانى عن الفريق البرتغالى.